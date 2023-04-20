العقود الآجلة للذهب ترتفع بنسبة 0.6%

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الخميس، مع استمرار تقييم آفاق السياسة النقدية واحتمالات الركود في الولايات المتحدة.
وتتصاعد توقُّعات الأسواق المالية بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة في شهر مايو المقبل، قبل أن تتوقّف عمليات الزيادة لما تبقى من العام.
وكشفت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 5 آلاف طلب إلى 245 ألفًا، في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أبريل.
وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.80 دولارًا لتسجل 2019.10 دولارًا للأوقية.
في حين انخفض مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.1% عند 101.827 نقطة في الساعة 8:44 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.