الذهب يستقر عند 1960.01 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعًا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو.
ولم يطرأ تَغَيّر يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية، وظل عند 1960.01 دولارًا للأوقية؛ فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1961.80 دولارًا.
وهبط مؤشر الدولار؛ لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، سجله في 20 يوليو؛ مما حد من ارتفاع الذهب؛ إذ إن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وإلى جانب الفيدرالي، سيعقد "المركزي الأوروبي" وبنك اليابان اجتماعين أيضًا هذا الأسبوع.
وتترقب السوق التصريحات التي ستصدر عن رئيس الفيدرالي جيروم باول ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن التحركات في المستقبل.
والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة؛ لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تُدِر عوائد.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.6 دولارًا للأوقية؛ بينما تَراجع البلاتين 0.1% إلى 960.78 دولارًا والبلاديوم بنفس النسبة إلى 1289.51 دولارًا.