الذهب يستقر عند 1960.01 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعًا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو.