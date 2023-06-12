تداولات الإثنين.. برنت ينخفض عند 73.82 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في تداولات الإثنين مع استمرار المخاوف بشأن توقعات الطلب، بعد خفض "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت للمرة الثالثة في ستة أشهر.
وخفّض "جولدمان ساكس" في مذكرة للعملاء صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي توقعاته لخام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل بنهاية العام الحالي، مقارنة بتقديره السابق البالغ 95 دولارًا.
وتترقب الأسواق اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" هذا الأسبوع، والقرار الذي يتخذه بشأن الفائدة، كما تأثرت أيضًا بالمخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في الصين، وزيادة المعروض من الخام الروسي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.3% أو بقيمة 97 سنتًا عند 73.82 دولار للبرميل، في الساعة 08:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجّلت أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل مايو.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 1.34% أو 94 سنتًا إلى 69.23 دولار للبرميل.