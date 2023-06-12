تداولات الإثنين.. برنت ينخفض عند 73.82 دولار للبرميل

وتترقب الأسواق اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" هذا الأسبوع، والقرار الذي يتخذه بشأن الفائدة، كما تأثرت أيضًا بالمخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في الصين، وزيادة المعروض من الخام الروسي.