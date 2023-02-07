مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10469 نقطة

وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، وأمريكانا، وكيان السعودية، وريدان، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بوبا العربية، وشمس، ومسك، والرياض، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.60 % و 5.00 %.