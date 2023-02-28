"السعودية لإعادة التمويل" تخفّض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمقدار 26 نقطة أساس

جاء ذلك سعياً من الشركة لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار، إذ من المتوقع أيضًا أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي في تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.