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عند 11872.63 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً اليوم

بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال لـ 241 مليون سهم
عند 11872.63 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً اليوم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 59.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11872.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.41%.

فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 131.73 نقطة ليقفل عند مستوى 24022.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.

مؤشر الأسهم السعودية

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