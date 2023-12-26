عند 11872.63 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً اليوم

وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.41%.