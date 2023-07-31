"برنت" عند 93 دولاراً.. "غولدمان ساكس" يرفع توقعاته للطلب على النفط خلال 2023

وأشارت تقديرات محللي غولدمان ساكس إلى قفزة في الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليون برميل يوميا في يوليو، ويتوقعون أن تؤدي قوة الطلب إلى عجز أكبر من المتوقع يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من هذا العام و0.6 مليون برميل يوميا في 2024.