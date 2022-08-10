مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12431 نقطة

وكانت أسهم شركات ريدان، والعبداللطيف، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بحر العرب، والأبحاث والإعلام، وباعظيم، وصادرات، والراجحي ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.08%.