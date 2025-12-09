مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10,699 نقطة

وتصدرت أسهم شركات الوطنية للتعليم، والإعادة السعودية، وأسمنت اليمامة، ومجموعة صافولا، والبحري قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم الجزيرة ريت، ودراية ريت، وأسمنت القصيم، وتشب، والمواساة ضمن الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير بين 8.09% ارتفاعًا و2.44% انخفاضًا.