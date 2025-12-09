مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10,699 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، على ارتفاع بلغ 74.29 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,699.79 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، توزعت على أكثر من 161 شركة ارتفعت قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة.
وتصدرت أسهم شركات الوطنية للتعليم، والإعادة السعودية، وأسمنت اليمامة، ومجموعة صافولا، والبحري قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم الجزيرة ريت، ودراية ريت، وأسمنت القصيم، وتشب، والمواساة ضمن الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير بين 8.09% ارتفاعًا و2.44% انخفاضًا.
وجاءت أسهم شركات سي جي إس، وأمريكانا، والأهلي، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية في صدارة الشركات الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، فيما كانت الأهلي، والراجحي، وسي جي إس، وstc، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
كما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا بـ7.93 نقاط، ليصل إلى مستوى 23,919.40 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 16 مليون ريال، وبكمية تداول تقارب مليوني سهم.