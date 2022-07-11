حالة من عدم الاستقرار بأسعار النفط.. برنت يرتفع وغرب تكساس ينخفض

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضًا أسبوعيًّا الأسبوع الماضي، بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحدّ من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.