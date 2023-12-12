مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11395" نقطة

أغلق مؤشرُ الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا "14.05" نقطة ليقفل عند مستوى "11395" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها "6.2" مليارات ريال.
وبلغتُ كمية الأسهم المتداولة "251" مليون سهم، سجلت فيها أسهم "105" شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم "111" شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: جازادكو، وأميانتيت، والصناعات الكهربائية، وعلم، والغاز؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الحفر العربية، وأسمنت اليمامة، وسيرا، وولاء، وشركة الاتصالات السعودية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "6.63%" و"3.43%".
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، واتحاد اتصالات؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا "45.97" نقطة ليقفل عند مستوى "23659.42" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها "21.7" مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.