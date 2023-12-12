مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11395" نقطة

وكانت أسهم شركات: جازادكو، وأميانتيت، والصناعات الكهربائية، وعلم، والغاز؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الحفر العربية، وأسمنت اليمامة، وسيرا، وولاء، وشركة الاتصالات السعودية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "6.63%" و"3.43%".