أرقام رسمية: حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي بالمملكة 1.36 تريليون ريال

واستعرضت النشرة، حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر يوليو الماضي الذي بلغ 1.367 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعاً، كما أشارت النشرة إلى عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع الذي بلغ 2,099 رخصة بواقع 1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 رخصة استكشاف، و167 رخصة استغلال، وأخيراً 32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.