استقرار أسعار النفط بعد انخفاض 4 أيام متتالية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.41 بالمائة، إلى 76.36 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أي 0.25 بالمائة، إلى 71.80 دولار للبرميل، عند الساعة 1031 بتوقيت غرينتش، بحسب "سكاي نيوز عربية".