استقرار أسعار النفط بعد انخفاض 4 أيام متتالية

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية مع قلق المستثمرين من التوقعات بشأن الطلب العالمي، في حين حد انخفاض مخزونات الوقود بالولايات المتحدة من الخسائر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.41 بالمائة، إلى 76.36 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أي 0.25 بالمائة، إلى 71.80 دولار للبرميل، عند الساعة 1031 بتوقيت غرينتش، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وتراجع خام برنت 4.2 بالمائة، منذ بداية الأسبوع، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط ستة بالمئة في المدة ذاتها.
وأظهر تقرير أمس الأربعاء إحصاءات معدلة بالخفض لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فيما تترقب الأسواق أيضًا أن توقف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والمجموعة الأوسع التي تضم حلفاء مثل: روسيا، والمعروفة باسم "أوبك+"، بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية في أكتوبر؛ ما سيسهم في إضافة المزيد من المعروض.
وأسهمت المخاوف بشأن كيفية تطور إنتاج "أوبك+" في الربع الرابع إذا ألغيت التخفيضات في زيادة التراجع في الأسعار.
وفي الشرق الأوسط، تراجعت المخاوف الجيوسياسية، بشأن الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ورغم انتهاء الجهود الدبلوماسية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع دون إحراز أي تقدم نحو التوصل لاتفاق هدنة.