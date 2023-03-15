"الخضيري": "البنك الأهلي" سيتخارج من كريدي سويس عند تحقيق القيمة المطلوبة للاستثمار

وأضاف: الأمر يتعلق بمشكلة في سوق السندات، الذي هو أوراق مالية مثل الأسهم؛ لكن يختلف عنه في أن المقترض يسدد فوائد في أوقات دورية ويعيد السند إلى الدائن في موعد متفق عليه.