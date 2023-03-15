"الخضيري": "البنك الأهلي" سيتخارج من كريدي سويس عند تحقيق القيمة المطلوبة للاستثمار

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، أن القيمة الاستثمارية لبنك "كريدي سويس" ستتحقق مع تنفيذ خطة التحول، التي قال بشأنها: "نحن سعيدون بتنفيذها".
وأضاف الخضيري، في تصريحات له اليوم نقلتها "العربية": لا يُعتقد أن كريدي سويس يحتاج لمزيد من الأموال.
وأردف: البنك الأهلي السعودي، سيتخارج من كريدي سويس عند تحقيق القيمة المطلوبة للاستثمار.
وكان البنك الأهلي السعودي، قد أعلن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس المال مع مجموعة كريدي سويس.
وقال "الأهلي السعودي"، في بيان سابق: إن البنك أصبح مالكًا لما نسبته 9.88% من أسهم مجموعة كريدي سويس بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 09 ديسمبر 2022م.
وأضاف: تكلفة مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدت سويس بلغت 1.396 مليار فرنك سويسري؛ وهو ما يعادل 5.5 مليار ريال تقريبًا.
وكان روبرت كيوساكي الخبير في "وول ستريت"، قد قال أمس وفقًا شبكة "فوكس نيوز": إن المصرف التالي المرشح للانهيار، هو مصرف كريدي سويس السويسري.
وأضاف: الأمر يتعلق بمشكلة في سوق السندات، الذي هو أوراق مالية مثل الأسهم؛ لكن يختلف عنه في أن المقترض يسدد فوائد في أوقات دورية ويعيد السند إلى الدائن في موعد متفق عليه.
وأردف: يستثمر البنك في سوق السندات الذي بدأ ينهار، علمًا بأن بنك "سيليكون فالي" المفلس كان من المستثمرين في سوق السندات.
وتابع أنه قَلِق بشأن مصير بنك "كريدي سويس"؛ رغم أنه واحد من أكبر بنوك العالم، ودعا الناس إلى شراء الذهب والفضة لحماية قيمة مدخراتهم.