آخر تحديث لأسعار النفط.. خام برنت يرتفع إلى 80.92 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط الخميس، مع هدوء الضغوط البيعية التي قادها المستثمرون القلقون من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ومع تحول التركيز إلى آفاق الطلب العالمي.
وزادت قيمة عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.40% أو بمقدار 32 سنتًا إلى 80.92 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.45% أو بمقدار 35 سنتًا إلى 74.30 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.20% إلى 104.38 نقطة، وهو ما خفف الضغوط على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.
وكان قد تراجع الخام الأمريكي الأربعاء للجلسة السادسة على التوالي، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 3.2%، ليسجل أطول سلسلة خسائر لهذا العام، والتي جاءت بضغط من تقييم المستثمرين لاحتمالات تشديد السياسة.
بالأمس، كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رغبة صناع السياسة في مواصلة رفع الفائدة لاحتواء التضخم، رغم إقرارهم بتراجعه في الأشهر الماضية.
ومع ذلك، جاءت مكاسب اليوم مدعومة بآفاق نمو الطلب، خاصة من الصين، ومع تراجع قيمة الدولار الذي شكلت قوته ضغطًا على أسعار النفط خلال الجلسات القليلة الماضية.
رفع بنك "مورجان ستانلي" الأربعاء، تقديراته لنمو الطلب العالمي هذا العام بنسبة 36% إلى 1.9 مليون برميل يوميًا، بدفع من توقعات تحسن الاستهلاك في الصين وقطاع الطيران.