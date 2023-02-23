آخر تحديث لأسعار النفط.. خام برنت يرتفع إلى 80.92 دولار للبرميل

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.20% إلى 104.38 نقطة، وهو ما خفف الضغوط على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.