عند 11073 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات السيف غاليري، ورتال، ونقي، وأنابيب الشرق، ونادك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الإنماء، وأملاك، ودار الأركان، وأمريكانا، وسدافكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.19% و5.65%.