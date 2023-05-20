"توقف محادثات الدين الأمريكي" وتداعياتها.. "آجل النفط" عند 75.58 دولار

غيَّر النفط اتجاهه لينخفض في ختام تعاملات جلسة الجمعة، بعدما توقفت -مؤقتاً- مفاوضات رفع سقف الدين العام بين الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن؛ وهو ما يهدّد بتخلف الحكومة عن سداد التزاماتها؛ الأمر الذي سيقلل الطلب على الطاقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 75.58 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 71.69 دولار.
وأغلق عقد الخام الأمريكي تسليم مايو الذي من المقرر أن ينتهي تداوله يوم الإثنين منخفضاً 31 سنتاً، تعادل 0.4 بالمئة، عند 71.55 دولار للبرميل.
ورغم ذلك سجّل خاما القياس أول مكاسب أسبوعية لهما منذ شهر، حيث زاد الخامان نحو اثنين بالمئة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
والوقت محدود أمام "بايدن"؛ ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي؛ للتوصل إلى اتفاقٍ لرفع سقف الاقتراض الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، وإلا فستواجه الحكومة تخلفاً كارثياً عن السداد، وحذّرت وزارة الخزانة من احتمال ألا تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بحلول أول يونيو، وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً.
ويسود قلق في الأسواق أيضاً بسبب تصريحات جيروم بأول؛ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي قال فيها إن التضخم لا يزال "أعلى كثيراً" من المستوى الذي يستهدفه البنك، وأضاف أنه لم يجر اتخاذ أي قرارٍ بعد بشأن الخطوة المقبلة فيما يخص أسعار الفائدة.
وقال روبرت ياوجر؛ المحلل لدى ميزوهو: "لا يبدو أنهم سيتوصلون إلى اتفاقٍ بشأن سقف الدين اليوم.. احتمال زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو يتزايد كل يوم".
وهبطت الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة والدولار عقب انتشار أنباء توقف محادثات رفع سقف الدين وتصريحات باول.