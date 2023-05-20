"توقف محادثات الدين الأمريكي" وتداعياتها.. "آجل النفط" عند 75.58 دولار

ويسود قلق في الأسواق أيضاً بسبب تصريحات جيروم بأول؛ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي قال فيها إن التضخم لا يزال "أعلى كثيراً" من المستوى الذي يستهدفه البنك، وأضاف أنه لم يجر اتخاذ أي قرارٍ بعد بشأن الخطوة المقبلة فيما يخص أسعار الفائدة.