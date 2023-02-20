مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10493 نقطة

وكانت أسهم شركات: اتحاد اتصالات، وسلوشنز، وأنابيب السعودية، والجوف، وأسواق عبدالله العثيم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: جاكو، وتهامة، وجي آي جي، والوطنية، وسلامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.71% و5.65%.