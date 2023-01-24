تخلّف أمريكا عن سداد ديونها.. لهذه الأسباب يحبس العالم أنفاسه

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور "الشناوي": "إن مجرد إعلان الولايات المتحدة عن عدم قدرتها على سداد ديونها، ينذر بالفوضى داخل الأسواق المالية وخارجها، وهذا لا شك سيعيق قدرة الحكومة الأمريكية على تمويل عملياتها بما فيها توفير عمليات الدفاع الوطني واستحقاقات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، كما يمكن أن يؤدي التخلف عن سداد الديون إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يعني ارتفاع مستوى الأسعار والمساهمة في ارتفاع معدل التضخم".