برنت قُرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر.. 90.02 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قرب أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، بعدما أعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج الخام حتى نهاية ديسمبر، ومددت روسيا العمل بقرار خفض صادرات البلاد من النفط حتى نهاية العام.
وذكر محللو "إيه إن زد جروب" في مذكرة، أن المزيد من القيود على إمدادات النفط؛ من شأنها أن تؤدي إلى بقاء أسعار النفط مدعومة بشكل جيد، ومن المرجح أن تشهد السوق تراجعات كبيرة في المخزونات نتيجة للقيود المفروضة على الإنتاج.
واستقر أداء العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عند 90.02 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر عند 86.67 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت أمس بنسبة 1.3%.
وذلك بعدما واصل خام برنت أمس ارتفاعه لليوم السادس على التوالي وتجاوز مستوى 90 دولارًا للبرميل؛ وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر.