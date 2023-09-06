برنت قُرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر.. 90.02 دولارًا للبرميل

وذكر محللو "إيه إن زد جروب" في مذكرة، أن المزيد من القيود على إمدادات النفط؛ من شأنها أن تؤدي إلى بقاء أسعار النفط مدعومة بشكل جيد، ومن المرجح أن تشهد السوق تراجعات كبيرة في المخزونات نتيجة للقيود المفروضة على الإنتاج.