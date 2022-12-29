سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10478 نقطة

وكانت أسهم شركات: تنمية، والصقر للتأمين، ومسك، وجدوى ريت السعودية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: العربي، والرياض، وبوبا العربية، والخدمات الأرضية، وتكافل الراجحي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.13% و3.61%.