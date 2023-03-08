مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 10410 نقاط

وكانت أسهم شركات: ثمار، شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وساسكو، وبن داود، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أميانتيت، وينساب، وأمريكانا، وسلامة، ودار الأركان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و4.35 %.