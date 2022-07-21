أسعار النفط تواصل تراجعها.. وبرنت عند 106.51 دولار للبرميل

أما في الصين، فإن إصرار الدولة في الحفاظ على استراتيجيتها الصارمة لمحاولة القضاء على "كوفيد-19" تعد بمثابة عائق أمام استخدام الطاقة وتؤدي إلى تباطؤ النمو الإقليمي.