ارتفاع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل استقرار مؤشر الدولار قُبيل صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عن شهر أبريل.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.35%، إلى 2351.10 دولار للأوقية في الساعة 08:44 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعد خسارة بلغت 1.35% بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.36%، إلى 2344.70 دولار للأوقية، كما ارتفعت عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 0.83%، إلى 28.68 دولار، وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.28%، إلى 1003.58 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يعبّر عن قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة- عند 105.28 نقطة.
يتوقع المحللون ارتفاع تضخم أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% في قراءة أبريل المرتقب صدورها اليوم، بعد زيادتها 0.2% في مارس، فضلاً عن تباطؤ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين، إلى 3.4% من 3.5% في الشهر السابق، وذلك في بياناتٍ منفصلة من المقرر صدورها غداً الأربعاء.