ارتفاع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

يتوقع المحللون ارتفاع تضخم أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% في قراءة أبريل المرتقب صدورها اليوم، بعد زيادتها 0.2% في مارس، فضلاً عن تباطؤ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين، إلى 3.4% من 3.5% في الشهر السابق، وذلك في بياناتٍ منفصلة من المقرر صدورها غداً الأربعاء.