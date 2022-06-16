700 مليون ريال لتأسيس شركة للتسويق الزراعي تخدم 660 ألف مزرعة سعودية

وذكر أن المبادرة وجدت ترحيباً وتأييداً كبيراً في أوساط المستثمرين بالقطاع الزراعي حيث أقرتها اللجنة بالإجماع ووجدت في تأسيس شركة للتسويق الزراعي إضافة حقيقة ونوعية للقطاع، تساعد في إيجاد هوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية، تسهل على المزارعين الدخول في تفاوض جيد مع أسواق التجزئة، وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات.