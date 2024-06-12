أسعار النفط تُغلق على ارتفاع طفيف عند التسوية

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد رفعت، في وقتٍ سابقٍ اليوم، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 إلى 1.10 مليون برميل من 900 ألف برميل في تقديراتٍ سابقة.