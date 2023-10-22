سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10496.16 نقطة

وكانت أسهم شركات: ثمار، والتطويرية الغذائية، والإنماء طوكيو، وزين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: كابلات الرياض، والبلاد، وفيبكو، والزامل للصناعة، والدوائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و7.10%.