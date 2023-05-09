ترتبط بالأداء وبشكل ربعي.. "أرامكو" تعتمد آلية جديدة لتوزيعات الأرباح الإضافية

كانت أرامكو قد أعلنت في مارس الماضي عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023، وتبلغ حصة السهم من التوزيع نحو 0.3326 ريالًا.