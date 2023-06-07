مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11372 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وذيب، واليمامة للحديد، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: وأسواق عبدالله العثيم، ومجموعة صافولا، والتموين، والآمار، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.57% و2.97%.