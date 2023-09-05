تعاملات الثلاثاء.. خام برنت يستقر عند 88.95 دولار للبرميل

وأظهر مسح خاص صدرت نتائجه اليوم، نمو نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر خلال أغسطس، إذ تراجع مؤشر"كايشين/إس آند بي جلوبال سيرفسيز" لمديري مشتريات القطاع الخدمي، إلى 51.8 نقطة من 54.1 نقطة المسجلة في يوليو.