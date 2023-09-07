"مستشار تسويق": غطينا تكلفة "رونالدو" في 75 يومًا.. والصفقات السعودية "ضربة معلم"

أكد مستشار في التسويق أن السعودية نجحت في تغطية تكلفة رونالدو في أول شهرين ونصف الشهر من عقده، مما يعني أننا بدأنا الربح منذ منتصف مارس الحالي، ما يعني أن صفقات كرة القدم السعودية "ضربة معلم" وعمل على مستوى عالٍ من الاحترافية.
وتفصيلاً قال "محمد حطحوط"، مستشار التسويق، عبر حسابه على منصة X: "كنت من المتفائلين في الصفقة أول ما تمت، لكني لم أتوقع أننا غلبنا رونالدو لهذه الدرجة!".
وأشار إلى أن مبلغ العقد كما نشرته الصحف 800 مليون ريال، وربما أقل، وقيمة الإعلانات في حسابه أصبحت قيمتها السوقية مليارًا وستمائة مليون!
وفي التفاصيل قال "حطحوط" إن رونالدو اليوم حسب قناة السي إن إن الأمريكية CNN الأعلى متابعة في انستقرام والأغلى سعرًا، فسعر الإعلان الواحد بـ12 مليون ريال!
وأشار إلى أن رونالدو وقع 1 يناير 2023 وعدد متابعيه 700 مليون، وسيصل إلى المليار كما أن عدد المنشورات في حساباته حتى نهاية أغسطس الأسبوع الماضي في انستقرام وتويتر: 204 منها 99 عن السعودية ونادي النصر وفيها عشرات الصور.
وزاد: "لو ضربنا 99 بوستًا في 12 مليونًا وهي قيمة الإعلان عند رونالدو اليوم حسب CNN تكون التكلفة الترويجية المباشرة: مليارًا ومائتي مليون".
وتابع: لو حسبنا تقديريًا حتى ديسمبر، ستكون التكلفة النهائية: مليارًا وستمائة مليون ريال! ، طبعًا هذا قيمة ظهورك فقط المدفوع، ونحن نعرف في التسويق أن الظهور غير المدفوع قيمته أعلى، وثقة الناس أكثر (المبلغ يفترض أكثر من هذا بكثير).
وأردف: "التفاعل في حساباته عالم آخر، وبحسبة رياضية وكانت الأرقام صادمة: عدد الإعجابات في انستقرام: مليار ومائتي مليون (من يناير فقط حتى أغسطس) ومجموع الظهور في تويتر: مليار وخمسمائة مليون ظهور (طبيعي) Organic، وعدد التعليقات في انستقرام: 10 ملايين تعليق! كل ما سبق هو حسبة مالية تسويقية مباشرة لتأثير الدون ووجوده".
وأشار "حطحوط" إلى أن "تغطية الصحافة العالمية للدوري السعودي والسعودية والسعوديين (130 دولة يصلها بث الدوري السعودي) وكذلك لو دخلت "جوجل"، ثم (أخبار)، ووضعت اسم الدوري السعودي وجربت الإنجليزية ثم الفرنسية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية ستجد طابورًا لا ينتهي من التغطيات لها قيمة تقدر بمئات الملايين، أو غير مباشر من هذه الأحداث الرياضية، هذا بالإضافة إلى تفاعل الجماهير الرياضية العالمية (الدعاية البيضاء للسعودية)، وهذه أعظم تأثيرًا من الإعلام العالمي، وصعب جدًا حصرها".
وختم قائلاً: "حتى تفهم كل الصفقات الأخيرة انظر لها من زاوية واسعة اقتصاديًا من خلال رفع القيمة السوقية للدوري (نيوكاسل مثلا تضاعف سعره) وجذب رؤوس الأموال والاستثمار والمساهمة في الاقتصاد وخفض البطالة وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية وتشجيع الرياضة، وجودة حياة للسعوديين والمقيمين عشاق كرة القدم، من الآخر.. ضربة معلم بامتياز".