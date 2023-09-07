"مستشار تسويق": غطينا تكلفة "رونالدو" في 75 يومًا.. والصفقات السعودية "ضربة معلم"

وأشار "حطحوط" إلى أن "تغطية الصحافة العالمية للدوري السعودي والسعودية والسعوديين (130 دولة يصلها بث الدوري السعودي) وكذلك لو دخلت "جوجل"، ثم (أخبار)، ووضعت اسم الدوري السعودي وجربت الإنجليزية ثم الفرنسية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية ستجد طابورًا لا ينتهي من التغطيات لها قيمة تقدر بمئات الملايين، أو غير مباشر من هذه الأحداث الرياضية، هذا بالإضافة إلى تفاعل الجماهير الرياضية العالمية (الدعاية البيضاء للسعودية)، وهذه أعظم تأثيرًا من الإعلام العالمي، وصعب جدًا حصرها".