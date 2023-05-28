اتحاد الغرف السعودية يستضيف وفدًا من 100 شركة فرنسية

استضاف اتحاد الغرف السعودية, وفدًا من (100) شركة فرنسية برئاسة جان بيير رافاران، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، حيث عقد لقاء مشترك مع أصحاب الأعمال السعوديين برئاسة الدكتور محمد بن لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.