اتحاد الغرف السعودية يستضيف وفدًا من 100 شركة فرنسية

استضاف اتحاد الغرف السعودية, وفدًا من (100) شركة فرنسية برئاسة جان بيير رافاران، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، حيث عقد لقاء مشترك مع أصحاب الأعمال السعوديين برئاسة الدكتور محمد بن لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.
ودعا رئيس الفريق جان بيير خلال اللقاء إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا، في ظل ما يشهده العالم من تطورات، وتمكين الشركات الفرنسية من الفرص بالسوق السعودي، منوهاً بدور المملكة الرائد إقليمياً ودولياً.
واستعراض اللقاء استراتيجية مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، وجهوده المختلفة بما في ذلك زيادة عضويته إلى (150) من الجانبين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن خلال كلمته أن المجلس حصل على الموافقة بانضمام أعضاء فرنسيين مقيمين بالمملكة لعضويته، منوهاً بدوره في الحراك الاقتصادي واستقطاب الشركات الفرنسية للسوق السعودي وفرص رؤية 2030 وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 43.3 مليار ريال عام 2022 محققاً نموًا 41% مدعوماً بزيادة الصادرات السعودية لفرنسا بنسبة 80%.