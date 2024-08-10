خفض الفائدة القادم والبيانات الإيجابية.. 3% مكاسب أسبوعية للنفط رغم المخاوف

حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5 بالمئة مع تراجع مخاوف الطلب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية، كما عزّزت من ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إشارات من صُناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أنهم قد يخفضون معدلات الفائدة في وقتٍ قريبٍ ربما في سبتمبر، في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات.