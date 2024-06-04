"موانئ" توقّع مذكرة تفاهم مع ميناء "مرسيليا فوس" لتعزيز التجارة الدولية

يُذكر أن منتدى رؤية الخليج (VISION GOLFE 2024) يُعد أكبر فعالية تجارية اقتصادية يتم تنظيمها سنوياً لتعزيز التعاون التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يجمع صانعي القرار الأساسيين من القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون، وعدداً من القادة الدوليين، فيما يمثل ميناء مرسيليا فوس أحد أكبر موانئ فرنسا، نظراً لدوره الكبير في تيسير التجارة الدولية.