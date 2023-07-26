عند 11906.13 نقاط.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات الباحة، ومجموعة الحكير، والجزيرة، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، والإنماء، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.