مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11727.19 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 62.69 نقطة ليقفل عند مستوى 11727.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وعلم، وإكسترا، والباحة، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الوطنية، وأسمنت اليمامة، وأسترا الصناعية، ومجموعة صافولا، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.40% و3.23%.
وكانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والكيميائية، والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، والرياض، والأهلي، وعلم، وإكسترا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 376.32 نقطة ليقفل عند مستوى 22890.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.