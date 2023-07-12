مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11727.19 نقطة

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وعلم، وإكسترا، والباحة، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الوطنية، وأسمنت اليمامة، وأسترا الصناعية، ومجموعة صافولا، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.40% و3.23%.