80 دولارًا للبرميل.. "فيتش" ترفع توقعاتها لسعر خام برنت في 2024

وبحسب تقديرات فيتش في تقرير لها؛ فإن من المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت في العام القادم -وفقًا لتصور أساسي- 70 دولارًا للبرميل دون تغيير عن توقعات سابقة؛ على أن ينخفض إلى 65 دولارًا في 2026.