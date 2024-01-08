80 دولارًا للبرميل.. "فيتش" ترفع توقعاتها لسعر خام برنت في 2024

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل في 2024 من 75 دولارًا في توقعاتها السابقة، وبالمقارنة مع متوسط متوقع عند 82 دولارًا في 2023.
وبحسب تقديرات فيتش في تقرير لها؛ فإن من المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت في العام القادم -وفقًا لتصور أساسي- 70 دولارًا للبرميل دون تغيير عن توقعات سابقة؛ على أن ينخفض إلى 65 دولارًا في 2026.
وفيما يخص خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، رفعت فيتش -بحسب وكالة أنباء العالم العربي- توقعاتها لسعره إلى 75 دولارًا للبرميل في 2024 من 70 دولارًا في التقدير السابق؛ على أن ينخفض إلى 65 دولارًا و60 دولارًا في 2025 و2026 على الترتيب.
كما رفعت فيتش تقديراتها لأسعار الغاز بمنصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي.تي.إف) إلى 12 دولارًا وثمانية دولارات للمتر المكعب في 2024 و2026 على الترتيب بالمقارنة مع عشرة دولارات وخمسة دولارات في تقديراتها السابقة؛ في حين أبقت على تقديرها لعام 2025 دون تغيير عند عشرة دولارات للمتر المكعب.
وتوقعت فيتش أن تظل أسعار الغاز مرتفعة نسبيًّا على الأرجح في المدى المتوسط؛ إذ إن الطاقة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال لن تشهد زيادات كبيرة قبل 2026 من مشروعات جديدة في قطر والولايات المتحدة.