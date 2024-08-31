مخاوف الفائدة والإمدادات.. أسعار النفط تهبط في أغسطس والعقود الآجلة تتراجع

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، أمس الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتوقُّعات بزيادة تحالف "أوبك+" للإمدادات بدءًا من أكتوبر.
وذلك بالإضافة إلى تبدُّد الآمال في خفض سعر الفائدة بمعدل كبير في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وذلك بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية قوة إنفاق المستهلكين.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، والتي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 1.14 دولار أو 1.43 بالمئة إلى 78.80 دولارًا للبرميل عند التسوية، لتنخفض 0.3 بالمئة على أساس أسبوعي، و2.4 بالمئة على أساس شهري.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 2.36 دولار أو 3.11 بالمئة إلى 73.55 دولارًا، لتنخفض 1.7 بالمئة على أساس أسبوعي، و3.6 بالمئة في أغسطس.
وقالت ستة مصادر في تحالف "أوبك+" لـ"رويترز": إن من المرجح أن يمضي التحالف في زيادة إنتاج النفط التدريجية المخطط لها اعتبارًا من أكتوبر، وذلك في وقت ستعادل فيه انقطاعات من ليبيا وتعهدات بخفض الإنتاج من قبل بعض الدول الأعضاء لتعويض إنتاج زائد تأثير تباطؤ الطلب.
ويقيم المستثمرون في الوقت نفسه بيانات جديدة أظهرت زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في يوليو، وهو ما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد في أوائل الربع الثالث، ويرون أن هذه البيانات لن تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، فيما يؤدّي تراجع أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الطلب على النفط.