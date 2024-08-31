مخاوف الفائدة والإمدادات.. أسعار النفط تهبط في أغسطس والعقود الآجلة تتراجع

ويقيم المستثمرون في الوقت نفسه بيانات جديدة أظهرت زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في يوليو، وهو ما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد في أوائل الربع الثالث، ويرون أن هذه البيانات لن تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، فيما يؤدّي تراجع أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الطلب على النفط.