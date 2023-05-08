مع انحسار مخاوف الركود بالولايات المتحدة.. أسعار النفط تسجل استقرارًا في تعاملات اليوم

وأدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة، إلى إبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، إلى انخفاض خام برنت 5.3% الأسبوع الماضي، ودفعت خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1% رغم الانتعاشة الكبيرة أمس الجمعة التي شهدت ارتفاع كل خام 4%.