مع انحسار مخاوف الركود بالولايات المتحدة.. أسعار النفط تسجل استقرارًا في تعاملات اليوم

بدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، في الانحسار، بعد أن تسببت في هبوط أسعار النفط على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر؛ مما أسفر عن استقرار الأسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.
وأدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة، إلى إبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، إلى انخفاض خام برنت 5.3% الأسبوع الماضي، ودفعت خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1% رغم الانتعاشة الكبيرة أمس الجمعة التي شهدت ارتفاع كل خام 4%.
وساعد تقريرٌ أفضلُ من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل وضعفُ الدولار وترقبُ المتعاملين للاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروفين معًا باسم أوبك+ في يونيو القادم، في الأمر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو سنت واحد إلى 75.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش؛ فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنحو سنت واحد إلى 71.35 دولارًا؛ بحسب بيانات "رويترز".
وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركيتس: "انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت الجمعة الماضي، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف؛ مما هدّأ المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك الذي أدى إلى عمليات بيع في وقت مبكر من الأسبوع".
ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة الأربعاء تقريرًا عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل؛ وهو ما سيحدد الموقف تجاه معدلات الفائدة، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيوقِف رفع الفائدة بصفة مؤقتة.