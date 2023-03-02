مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10277 نقطة

وكانت أسهم شركات: ثمار، والباحة، وزين السعودية ، والسعودي الفرنسي، وساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مرافق، والنهدي، وسابتكو، وجاكو، والحفر العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و 3.04% .