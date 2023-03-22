تداولات الأربعاء.. برنت يتراجع إلى 74.58 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء بعد ارتفاعها على مدار يومين، مع توجه أنظار المستثمرين نحو قرار الفائدة الأمريكية الذي سيصدر لاحقاً اليوم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.98% إلى 74.58 دولار للبرميل، في الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
في حين تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.79% عند 69.12 دولار للبرميل.
وأعلن "ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي مواصلة روسيا خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية يونيو من هذا العام.
وأظهر تقرير معهد البترول ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من مارس، ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
وأعربت "أمريتا سين"، مديرة الأبحاث لدى "إنرجي أسبكتس" لبيانات الطاقة والأسواق، في كلمة خلال قمة "فاينانشيال تايمز" العالمية للسلع، عن وجهة نظر متفائلة بشأن الطلب على النفط للنصف الثاني من عام 2023، وأضافت أن الطلب على البنزين ووقود الطائرات من المتوقع أن ينتعش، خاصة بعد تشغيل الاقتصاد في الصين.