تداولات الأربعاء.. برنت يتراجع إلى 74.58 دولار للبرميل

وأعربت "أمريتا سين"، مديرة الأبحاث لدى "إنرجي أسبكتس" لبيانات الطاقة والأسواق، في كلمة خلال قمة "فاينانشيال تايمز" العالمية للسلع، عن وجهة نظر متفائلة بشأن الطلب على النفط للنصف الثاني من عام 2023، وأضافت أن الطلب على البنزين ووقود الطائرات من المتوقع أن ينتعش، خاصة بعد تشغيل الاقتصاد في الصين.