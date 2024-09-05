ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات صدرت مؤخراً الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، لكن الحذر قبيل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة حدّ من المكاسب.