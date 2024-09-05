ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات صدرت مؤخراً الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، لكن الحذر قبيل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة حدّ من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 2506 دولارات للأوقية بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمائة إلى 2536.10 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 28.37 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين واحداً بالمائة إلى 911.58 دولاراً وزاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 936.43 دولاراً.