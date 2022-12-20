تعاملات الثلاثاء.. استقرار خام برنت دون 80 دولاراً

وتلقت سوق النفط دعماً من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، أنها ستبدأ بإعادة شراء الخام لاحتياطي البترول الإستراتيجي، وهي المشتريات الأولى منذ الإفراج عن 180 مليون برميل من الاحتياطي هذا العام.