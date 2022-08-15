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"لتبقى": ضبط مؤشر الثلاجة يقلل استهلاك الطاقة ويحافظ على الأطعمة

"الحملة" نصحت بإطفائها عند السفر لمدة طويلة بالإضافة إلى نصائح أخرى
"لتبقى": ضبط مؤشر الثلاجة يقلل استهلاك الطاقة ويحافظ على الأطعمة
سبق
سبق

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" المستهلكين بضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

كما أوصت "لتبقى" بعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:

1- شراء الأجهزة التي تضم نجومًا أكثر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

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