"لتبقى": ضبط مؤشر الثلاجة يقلل استهلاك الطاقة ويحافظ على الأطعمة

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" المستهلكين بضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.