"لتبقى": ضبط مؤشر الثلاجة يقلل استهلاك الطاقة ويحافظ على الأطعمة

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" المستهلكين بضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
كما أوصت "لتبقى" بعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:
1- شراء الأجهزة التي تضم نجومًا أكثر في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.