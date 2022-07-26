أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يُتداول أعلى 106.5 دولارات

وعززت هذه الخطوة الطلب على النفط؛ إذ إنها قد تدفع المستهلكين لمبادلة غازهم بمنتجات نفطية وخاصة الديزل؛ لكن هذا ينطوي أيضًا على مخاطر لأن روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود الديزل، ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف على السائقين الذين يعتمدون على الوقود.