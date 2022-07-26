أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يُتداول أعلى 106.5 دولارات
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات الأوروبية بعدما خفضت موسكو -المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة- إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وعززت هذه الخطوة الطلب على النفط؛ إذ إنها قد تدفع المستهلكين لمبادلة غازهم بمنتجات نفطية وخاصة الديزل؛ لكن هذا ينطوي أيضًا على مخاطر لأن روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود الديزل، ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف على السائقين الذين يعتمدون على الوقود.
في غضون ذلك، من المتوقع رفع "المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الذي سيختتم غدًا الأربعاء؛ مما قد يقلل من النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي يؤثر على نمو الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.46% أو بنحو 1.53 دولار إلى 106.68 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.39% أو 1.35 دولار إلى 98.05 دولارًا للبرميل.
وبحسب "رويترز"، اتسعت الفجوة بين خام برنت القياسي وخام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2019؛ حيث يلقي انخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بثقله على الخام الأمريكي؛ بينما يدعم نقص المعروض خام برنت.