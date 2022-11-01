الذهب يحقق مكاسب تتجاوز 4 دولارات في المعاملات الفورية

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.39% إلى 19.38 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.98% إلى 1853.78 دولارًا؛ في حين زاد البلاتين بنسبة 0.41% إلى 936.2 دولارًا.