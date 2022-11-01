الذهب يحقق مكاسب تتجاوز 4 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.
ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.12 دولارات لتصل إلى 1637.81 دولارًا للأونصة.
فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة هامشية بلغت 0.01% تُعادل 0.2 دولار لتصل إلى 1640.85 دولارًا للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.39% إلى 19.38 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.98% إلى 1853.78 دولارًا؛ في حين زاد البلاتين بنسبة 0.41% إلى 936.2 دولارًا.