البنك المركزي يصرح لشركتَي تقنية مالية جديدتيْن للعمل تحت مظلة "البيئة التجريبية"

تأتي هذه الخطوة لتحقيق عددٍ من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع، بالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من هذا العام 2022م القاضي بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.