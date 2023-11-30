"أسعار النفط" تعزز ارتفاعها بعد تسريبات عن اجتماع "أوبك+"

وتم تأجيل اجتماعات منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+" من 25 و26 نوفمبر 2023 إلى 30 من الشهر الجاري، ومن المقرر عقد الاجتماع اليوم عبر تقنية الفيديو بعد أن كان من المخطط عقده بحضور شخصي في فيينا الأسبوع الماضي.