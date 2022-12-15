تعاملات الخميس.. برنت يسجل 82.71 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم.
وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 82.71 دولارًا للبرميل؛ في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولارًا للبرميل.
وكشفت بيانات أن النقل البري والجوي في الصين تعافى بشدة الشهر الماضي؛ بحسب "رويترز".
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمس الأربعاء، في انخفاض طفيف عن رفعٍ بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعات السياسة النقدية الأربعة السابقة. ولوّح البنك المركزي بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة.