تعاملات الخميس.. برنت يسجل 82.71 دولارًا للبرميل

وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 82.71 دولارًا للبرميل؛ في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولارًا للبرميل.