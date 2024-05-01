"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول 2024

وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتباراً من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصُناع القرار والمستخدمين.