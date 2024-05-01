"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول 2024

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك حسبما كشفت الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت إن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% على الرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، إضافة إلى الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.
وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتباراً من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصُناع القرار والمستخدمين.